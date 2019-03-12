عمّان 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واسأكدت الحكومة الأردنية اليوم، أن إغلاق المسجد للأقصى من قبل السلطة القائمة بالاحتلال، أمام المصلين والزوار، هو اعتداء على الحرية الدينية ومساس بحقوق المسلمين في مقدساتهم ومساجدهم.وعد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني الدكتور عبدالناصر أبوالبصل، تفريغ المسجد الأقصى من المصلين، اعتداءً صارخًا على كل القيم الدينية والحقوق والمواثيق وهو أمر غير مقبول على الإطلاق.وقال في بيان صحفي، أن الوزارة تتابع لحظة بلحظة وباهتمام شديد الأحداث التي تجري في المسجد الأقصى المبارك من افتعال أحداث وإيجاد مبررات لتفريغ المسجد من المصلين والمرابطين وإغلاق بواباته والاعتداء بالضرب من قبل شرطة الاحتلال على العاملين في المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على النساء والرجال العزّل وإغلاق المسجد الذي أُعد للصلاة وللزيارة.وأضاف أن الاحتلال يسعى من وراء هذه الاعتداءات على الحريات الدينية إلى تأجيج الصراع الديني في المنطقة، محمّلا السلطة القائمة بالاحتلال مسؤولية ما جرى.وأشار إلى أن أحداث اليوم هي انتهاك خطير لجميع المواثيق والقوانين والأعراف الدولية، مشدّدا على حرمة وقدسية المسجد الأقصى المبارك عند المسلمين جميعًا.// انتهى //19:35ت م0295