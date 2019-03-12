الرباط 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واسمنح البنك الأوروبي للاستثمار قرضًا بقيمة 80 مليون يورو، للمغرب لتمويل مشروع خاص بالطرق السيارة يهدف إلى التخفيف من حدة الازدحام على مستوى العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء.وأوضح بيان مشترك للبنك الأوروبي والشركة المغربية للطرق السيارة اليوم أن القرض سيسهم في تمويل أعمال تثليث الطريق السيار للدار البيضاء على مسافة سبع وخمسين كيلومتر لتخفيف الضغط الخاص بحركة المرور، وتحسين ظروف النقل، وتعزيز السلامة الطرقية بالمغرب.ويأتي هذا القرض انسجامًا مع رغبة أوروبا في مواكبة تطور البنى التحتية بالمغرب، وتحسين جودة الحياة في مدينة كبيرة بحجم الدار البيضاء.ويعد المغرب ثاني أهم المستفيدين من تمويلات البنك الأوروبي للتنمية على مستوى البلدان المجاورة لجنوب أوروبا، حيث خصص البنك منذ سنة 2007 حوالي 5 مليار يورو في استثمارات بعدد من القطاعات الحيوية للاقتصاد المغربي، كالنقل والطاقة، والقطاع الخاص، والماء والصرف الصحي، وتربية الشباب.// انتهى //19:36ت م0297