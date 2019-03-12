كويتا 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واساستقبل معالي حاكم إقليم بلوشستان الباكستاني أمان الله خان ياسين زاي اليوم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، وذلك بمقر الحاكم في مدينة كويتا عاصمة الإقليم.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات لاسيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.وأكد معالي ياسين زاي إن المملكة العربية السعودية تحظى بمكانة خاصة لدى الشعب الباكستاني بصفتها بلاد الحرمين الشريفين، مشيراً إلى أن العلاقة بين المملكة وباكستان تعد علاقة مميزة تستند على قيم دينية وثقافية وتاريخية مشتركة.وأضاف أن باكستان تولي اهتماماً كبيراً لعلاقاتها مع المملكة وتسعى دائماً إلى تعزيز وتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن المملكة وقفت مع باكستان في كل المحن والأوقات الصعبة.وقدم الشكر والتقدير نيابة عن حكومة باكستان وشعب إقليم بلوشستان على البرامج والمشاريع التنموية والإغاثية التي تنفذها المملكة في الإقليم عبر الصندوق السعودي للتنمية.من جانبه، أوضح السفير المالكي أن مشاريع التنمية الجارية في إقليم بلوشستان تأتي بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ـ حفظهما الله ـ مؤكداً أن قيادة المملكة تولي اهتماماً كبيراً لعلاقتها مع باكستان، وأنها حريصة على دعم باكستان وشعبها والوقوف معها لتكون دولة ناجحة ومستقرة.// انتهى //19:36ت م0298