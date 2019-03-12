القاهرة 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واسفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري على مضيفه الجونة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم، بملعب الجونة في إطار الجولة الـ26 من الدوري المصري الممتاز.أحرز هدفي الاتحاد خالد قمر في الدقيقة 35 وأحمد توفيق في الدقيقة 86، بينما سجل هدف الجونة اللاعب محمد ناجي "جدو" في الدقيقة 56.وبهذا الفوز رفع رصيد الاتحاد السكندري إلى 31 نقطة ليحتل المركز الثامن، وتجمد رصيد الجونة عند 29 نقطة في المركز التاسع.// انتهى //19:40ت م0301