حائل 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واسيقيم ميدان الفروسية بمنطقة حائل غدًا, حفل سباقه العشرين للموسم الحالي على كأس ودعم نايف بن عبدالكريم الجميل, وذلك بميدان الفروسية بالمنطقة.وأوضح مدير ميدان الفروسية بحائل بندر التبيناوي, أن السباق يتكون من أربعة أشواط مسافتها 1600 متر, حيث خصص الشوط الأول على دعم الميدان للدرجة 0-3 والثاني مفتوح مواليد 2016م والثالث مفتوح الدرجات والشوط الرابع الرئيسي مفتوح أفراس".// انتهى //19:42ت م0304