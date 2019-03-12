السيح 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واستشهد فعاليات "ملتقى همم الثاني لريادة الأعمال" الذي تنظمه كلية إدارة الأعمال بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج ، حضوراً لافتاً من طالبات وخريجات الجامعة.واشتمل الملتقى الذي تقام فعالياته في مقر الجامعة بمدينة السيح ، على ورش عمل متعددة حول ريادة الأعمال ، والبيئة القانونية للأعمال في المملكة العربية السعودية ، وعقد دورات تدريبية في مجالات التجارة الالكترونية والتستر التجاري تستهدف طالبات وخريجات الكلية.ويتيح الملتقى الفرصة لعرض مشاريع الطالبات وتسويق منتجاتهن ‏من الأعمال اليدوية والألعاب الترفيهية والإكسسوارات والأطعمة والتحف والهدايا ، بجانب ركن خاص بفنون الطالبات من رسم وتنسق وغيرها.// انتهى //19:46ت م0305