ثقافي /ملتقى همم لريادة الأعمال بجامعة الأمير سطام بالخرج يشهد حضوراً جيداً
الثلاثاء 1440/7/5 هـ الموافق 2019/03/12 م واس
السيح 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واس
تشهد فعاليات "ملتقى همم الثاني لريادة الأعمال" الذي تنظمه كلية إدارة الأعمال بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج ، حضوراً لافتاً من طالبات وخريجات الجامعة.
واشتمل الملتقى الذي تقام فعالياته في مقر الجامعة بمدينة السيح ، على ورش عمل متعددة حول ريادة الأعمال ، والبيئة القانونية للأعمال في المملكة العربية السعودية ، وعقد دورات تدريبية في مجالات التجارة الالكترونية والتستر التجاري تستهدف طالبات وخريجات الكلية.
ويتيح الملتقى الفرصة لعرض مشاريع الطالبات وتسويق منتجاتهن من الأعمال اليدوية والألعاب الترفيهية والإكسسوارات والأطعمة والتحف والهدايا ، بجانب ركن خاص بفنون الطالبات من رسم وتنسق وغيرها.
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19:46ت م
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