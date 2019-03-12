الصياهد 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واستشهد فعاليات ركن قرية الألعاب البدوية العالمية " النوماد " التي تأتي ضمن الفعاليات المصاحبة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثه ، إقبالاً كبيراً من الزوار على كافة الأنشطة المصاحبة داخل أرجائها ، حيث تضم القرية التي انطلقت فعالياتها بداية هذا الأسبوع ، سوقاً شعبياً عالمياً ومنتجات متعددة ومختلفة لأكثر من 90 دولة حول العالم .و تتنوع المنتجات في السوق الشعبي بين المأكولات التراثية من الدول المشاركة وبين الملبوسات الصوفية والحريرية و اللوحات الفنية والعديد من منتجات التي تتميز بها كل دولة مشاركة في السوق الشعبي.// انتهى //19:52ت م0306