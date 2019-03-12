القاهرة 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واسفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي على مضيفه سموحة بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، على استاد برج العرب بالإسكندرية في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ25 بمسابقة الدوري المصري الممتاز.وبذلك يرتفع رصيد فريق الإسماعيلي إلى 31 نقطة ليحتل المركز السابع مؤقتًا، بينما تجمد رصيد سموحة عند 25 نقطة في المركز الـ14.// انتهى //21:08ت م0322