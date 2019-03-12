الرياض 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واستنطلق فعاليات المؤتمر الثامن والعشرين للجمعية السعودية لأمراض النساء والولادة غدًا، بحضور رئيس الجمعية البرفيسور حسان بن عبد الجبار، في فندق كراون بلازا للمؤتمرات.وأوضح البروفيسور حسان أن المؤتمر الذي تنظمه الجمعية يستمر لمدة يومين، ويشمل برنامجًا علميًا مكونًا من 12 جلسة تضم 6 مجموعات متخصصة و محاضرات و5 ورش عمل، اعتمدت من الهئية السعودية للتخصصات الصحية بواقع 60 ساعة تعليم طبي مستمر.وأفاد بأن المؤتمر سيشهد مشاركة عدد من المتحدثين المختصين في مجال أمراض النساء والولادة، من داخل وخارج المملكة، ومشاركة الرابطة العربية لأمراض النساء والولادة، لمناقشة موضوعات متخصصة.وأشار إلى أن المؤتمر الذي يهدف إلى تدريب وتطوير الكوادر الطبية في مجال الصحة والتعليم الطبي بتخصص أمراض النساء, إلى جانب بحث الموضوعات التي تهم المتخصصين في مجال النساء والولادة وصحة المرأة.وأعلن عن جائزة الدكتور محمد باخشوين لأفضل بحث علمي للأطباء المقيمين على مستوى المملكة، تحت رعاية الدكتورة سمر السقاف أول طبيبة سعودية متخصصة في علم التشريح في المملكة العربية السعودية .ودعا البروفيسور حسان عبد الجبار أطباء النساء والولادة والمجتمع والمهتمين والمختصين في هذا المجال ومنسوبي كليات الطب والمستشفيات والمراكز الصحية إلى المشاركة في المؤتمر الذي يأتي ضمن برامج الجمعية السعودية لأمراض النساء والولادة في مجال التعليم الطبي المستمر.// انتهى //21:08ت م0323