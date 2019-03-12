بيروت 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019م واسواصل الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي انتهاكه للأجواء اللبنانية من خلال الطلعات المكثفة التي ينفذها فوق العديد من المدن والقرى اللبنانية خارقًا قرار مجلس الأمن رقم 1701.وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم أن طائرة استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق البحر مقابل بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الهرمل وبعلبك ورياق من ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة رميش باتجاه الأراضي المحتلة.كما خرقت طائرة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق بيروت وضواحيها وبعبدا والمتن ومن ثمّ غادرت الأجواء من فوق البلدة المذكورة.وأشار البيان إلى أن طائرة استطلاع إسرائيلية مماثلة خرقت في وقت لاحق الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء من فوق البلدة المذكورة.كما خرقت طائرة استطلاع إسرائيلية الأجواء اللبنانية من فوق البحر مقابل بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق بيروت وضواحيها وبعبدا، ومن ثمّ غادرت الأجواء من فوق بلدة كفركلا باتجاه الاراضي المحتلة.//انتهى//21:12ت م0325