الرياض 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واساستكملت اليوم مباريات الجولة الـ 28 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم .وحقق نجران فوزا صعبًا وغاليًا على فريق القيصومة بهدفين لهدف ورفع نجران رصيده لـ41 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد القيصومة عند 32 نقطة في المركز السادس عشر.وعلى ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، حقق ضمك فوزًا بثنائية دون رد ،وارتقى ضمك لصدارة جدول الترتيب بشكل مؤقت برصيد 51 نقطة، بينما توقف النهضة عند 37 نقطة بالمركز العاشر ، وخسر الشعلة بهدف مقابل هدفين أمام ضيفه الطائي ، وتجمد رصيد الشعلة عند 25 نقطة في المركز التاسع عشر، بينما وصل رصيد الطائي لـ37 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب المسابقة.وفي ختام مباريات اليوم، حقق فريق جدة فوزًا على مضيفه هجر بثلاثة أهداف دون رد ، ورفع جدة رصيده لـ42 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد هجر عند 35 نقطة في المركز الثالث عشر بجدول الترتيب.// انتهى //21:14ت م0326