لندن 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واسأنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على تباين.وسجل مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي الجلسة انخفاضاً بنسبة 0.01 بالمائة إلى 3303.95 نقطة.وتراجع مؤشرا "داكس" الألماني و "إي بي إي إكس 35" الأسباني بمقدار 19.31 نقطة و 10.20 نقطة على الترتيب، فيما سجل مؤشر "إي إي إكس" الهولندي إرتفاعاً طفيفاً بمقدار 0.03 نقطة إلى 535.41 نقطة.// انتهى //21:17ت م0328