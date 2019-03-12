تونس 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واستستضيف مدينة توزر التونسية حالياً الدورة الخامسة لملتقى الشباب العربي للتطوع بمشاركة وفود شبابية من 11 بلداً.ويناقش الملتقى الذي يستمر أربعة أيام دَور الشباب في النهوض بالمجتمعات وقيمة العمل التطوعي كأداة لتحقيق هذا الهدف، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتعريف بالمبادرات والتجارب الشبابية في البلدان العربية، فضلاً عما يوفره الملتقى من فرص التدريب والتكوين.// انتهى //21:18ت م0329