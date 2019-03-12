ظهران الجنوب 05رجب 1440 هـ الموافق 12مارس 2019 م واسنظم تعليم ظهران الجنوب ، اليوم ، برنامج " أنماط الشخصية " لعضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد الدكتور محمد آل سفران ، وذلك بمقر مركز التدريب بالإدارة.واستهدف البرنامج قادة المدارس و المشرفين التربويين ، ويركز على تحليل الشخصية وأنماطها، وكيف تتكون، وما هي العوامل المؤثرة في تكوينها، إلى جانب التفريق بين الشخصيات التي يمكن التعامل معها والشخصيات التي تحتاج إلى علاج، إضافة إلى استعراض لعدد من الشخصيات المختلفة وشرح طرق التواصل معها وآلية التعامل المناسبة لها.//انتهى//21:25ت م0332