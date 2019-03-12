الرياض 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واساستقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في الرباط اليوم, معالي رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت الشقيقة مرزوق الغانم, وذلك في إطار زيارة معاليه للمملكة المغربية للمشاركة في أعمال الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي، الذي تستضيفه الرباط حاليًا.وجرى خلال الاستقبال استعراض جدول أعمال المؤتمر والعلاقات بين البلدين الشقيقين، ولاسيما في المجال البرلماني.حضر الاستقبال معالي أمين عام مجلس الشورى الأستاذ محمد المطيري، وعدد من أعضاء مجلس الأمة المشارك في المؤتمر.// انتهى //21:25ت م0333