الرياض 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واسأطلقت إدارة التدريب والوعي المعلوماتي بالمكتبة الرقمية السعودية عددًا من الملتقيات العلمية المتخصصة، وذلك بالتعاون مع دور النشر العالمية التي تشترك بها المكتبة من 4 مارس وتستمر إلى 8 أبريل 2019م في مقرها الرئيس بمدينة الرياض، وذلك في إطار سعي المكتبة المستمر لنشر المعرفة، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه الباحثين، للاستفادة من مصادر المعلومات الإلكترونية.وأوضح المستشار بوزارة التعليم والمشرف العام على المكتبة الرقمية السعودية الدكتور سعود بن موسى الصلاحي ، أن الملتقيات العلمية التي تقدمها المكتبة تأتي ضمن مجموعة من البرامج التي تهدف إلى زيادة الوعي المعلوماتي، والانتشار المعرفي والبحث في البيئة الرقمية، وآلية الاستخدام لبوابة المكتبة الرقمية, كما أنها تسلط الضوء على عدد من المواضيع ذات الأهمية القصوى للباحث، كحقوق الملكية الفكرية وآلية النشر العلمي في المجلات العلمية المحكمة.ونوه مدير إدارة التدريب والوعي المعلوماتي طلال الجلفان أنه بالإمكان حضور هذه الملتقيات عبر المنصة الإلكترونية للمكتبة الرقمية السعودية (مارس)، لتوسيع الاستفادة من هذه الملتقيات واستثمار وجود الناشر الدولي من خلال الرابط التالي : https://sdl.edu.sa/training/E-Training.aspx.// انتهى //21:34ت م0335