الجبيل الصناعية 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واساحتفت الهيئة الملكية بالجبيل، مساء أمس، بتكريم متقاعديها في الحفل السنوي، الذي حضره الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي، وعدد من مسؤولي الهيئة الملكية، وذلك بالنادي البحري في مدينة الجبيل الصناعية.وأكد المهندس المهدي في كلمة له بهذه المناسبة على ما تميز به المتقاعدون أثناء عملهم من وفاء وعطاء وولاء للهيئة الملكية بالجبيل، مقدمًا الشكر للمتقاعدين بالأصالة عن نفسه ونيابة عن معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، على ما قدموه من عطاء وإخلاص وتفان بالعمل، متمنيًا أن يستمع الجيل الجديد لهذه الرسائل القوية، التي أبداها المتقاعدون من فخر وولاء وانتماء للهيئة الملكية بالجبيل.وتخلل الحفل عرض فيلم قصير تحدث فيه المتقاعدون عن ذكرياتهم ومشاعرهم النبيلة تجاه الهيئة الملكية.ثم أقيم حوار ودي استمع خلاله الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل لملاحظات واقتراحات الحضور، التي تساهم في تطوير خدمات المدينة المقدمة للسكان.عقب ذلك بدأت فقرات البرنامج الاجتماعي الترفيهي للمتقاعدين المتمثل في النادي الشعبي للمتقاعدين وأندية لألعاب البولينج والبلياردو، بالإضافة إلى تقديم مختلف الفلكلوريات الشعبية لمناطق المملكة.// انتهى//21:35ت م0336