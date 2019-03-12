الرياض 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واسعقد مساء اليوم اجتماع الجمعية العمومية الثاني للجمعية الأهلية النسائية للأيتام "كيان"، بحضور صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود، حرم أمير منطقة الرياض و صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبد العزيز عضو الجمعية، و أعضاء وعضوات الجمعية ، وذلك في مركز الملك سلمان الاجتماعي بالرياض.وألقت رئيسة مجلس إدارة الجمعية سمها الغامدي، كلمة أوضحت فيها أن اجتماع الجمعية العمومية استعرض مسيرة عام مضى ، مشيرة إلى أن الجمعية تسعى لإنشاء مجلس استشاري يضم نخبة من المهتمين والمؤثرين لدعم قدرات الجمعية, مؤكدة حرص الجمعية على أن تكون جزءًا من رؤية المملكة 2030 وفق محاورها، لتساهم في بناء مجتمع حيوي، بنيانه متين يهدف إلى تعزيز مبادئ الرعاية الاجتماعية وتطويرها، لبناء مجتمع قوي وقيم من خلال تعزيز دور الأسرة، وقيامها بمسؤولياتها، وتوفير التعليم القادر على بناء الشخصية وإرساء منظومة اجتماعية وصحية ممكنة.وأوضحت أن الجمعية عملت على بناء مشاريع تصب في احتياج اليتيم وأسرته، سواء داخل الدور الإيوائية أو في الأسر البديلة أو أسرته بعد الزواج، حيث تهتم الجمعية ببناء الأسرة وقيمها واكتشاف القدرات وتعزيزها وتحقيق التمكين المناسب لها.من جانبها قدمت نائبة رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتورة الجوهرة بنت فهد الزامل التقرير السنوي الثاني للجمعية، عرفت من خلاله بالجمعية ورؤيتها وهي التميز في بناء كيان يتيم، ورسالتها في تنمية وبناء قدرات الأيتام، وتحقيق أعلى مستوى من التكيف مع البيئة المحيطة, مبينة إنجازات الجمعية ومشاريعها خلال عام.بعد ذلك عرضت عضو مجلس إدارة الجمعية نورة الفايز القوائم المالية والميزانية التقديرية لعام 2019م لجمعية كيان في منطقة الرياض, حيث وافق الأعضاء على تغيير مسمى الجمعية إلى " جمعية كيان للأيتام ".ثم قدم عدد من أبناء كيان تجاربهم الناجحة والملهمة من خلال فقرة " بناء وتمكين ".وفي ختام الاجتماع، أطلقت الجمعية وقف كيان الأول في مدينة الرياض.// انتهى //21:58ت م0338