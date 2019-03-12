الأحساء 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واسينظم المعهد الصناعي الأول بالأحساء بالتعاون مع كلية التقنية للبنات، وقسم التمكين بمكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة الأحساء غداً ملتقى التوظيف السنوي الرابع ، وذلك بمقر المعهد الصناعي الأول بالهفوف.ويهدف الملتقى الذي يقام تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ويستمر لمدة يومين، إلى مساعدة جميع شرائح المجتمع وخريجي وخريجات المعاهد الصناعية والكليات التقنية، ومستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي إلى توفير الوظائف المناسبة.الجدير بالذكر أن الملتقى سيفتح أبوابه الفترة الصباحية للرجال من الساعة 8:45 وحتى الساعة 2:00 ظهرًا، كما ستفتح الفترة المسائية للنساء من الساعة 3:00 وحتى الساعة 6:30 مساءً.// انتهى //22:02ت م0339