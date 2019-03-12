القدس المحتلة 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم 11 فلسطينيًا بينهم ثلاثة سيدات، وأصابت أربعة آخرين خلال عمليات قمع في مناطق مختلفة في مدينة القدس المحتلة.وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس أن أعدادًا كبيرة من قوات الاحتلال الخاصة اقتحمت المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة وسط أجواء شديدة التوتر تسود المسجد المبارك، وأغلقت أبواب المسجد الأقصى، واعتقلت خمسة شبان فلسطينيين وثلاثة سيدات.وفي نفس السياق، أصيب أربعة فلسطينيين واعتقل ثلاثة آخرون، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، مئات المواطنين الفلسطينيين الذين اعتصموا قرب باب الأسباط أحد أبواب القدس القديمة، احتجاجًا على إغلاق المسجد الأقصى المبارك.وأشارت المصادر إلى أن عددًا من سيارات الاحتلال دخلت إلى باحات المسجد الأقصى المبارك عبر باب الأسباط، لأسباب لا يعلمها أحد، بعد أن أغلق الاحتلال المسجد بالكامل، وطرد كل المتواجدين فيه، إضافة إلى طرد موظفي الأوقاف الإسلامية بعد الاعتداء عليهم.//انتهى//22:02ت م0340