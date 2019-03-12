الرياض 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واسنظمت جمعية النهضة أمس الفعالية الثقافية " التوازن للأفضل " بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.وتضمنت الفعالية جلسات حوارية مع نخبة من المتحدثين والمؤثرين, والتنافس في الحضارات القديمة بين المرأة والرجل، وآلية صنع التوازن بين العمل والحياة, وتعزيز الفن والتصميم بالخليج, كما تضمنت تجربة احتوت على رحلة مكملة للحملة الإلكترونية التي نظمتها الجمعية بهذه المناسبة.وفي سياق متصل أقامت الجمعية تزامنًا مع هذه الفعالية أولى جلساتها الحوارية التشاورية المغلقة للوقوف على سبل تحقيق العدالة والتوازن للمرأة في مجالات العمل، والتقنية والشمول المالي، مع نخبة من المختصين في قطاعات مختلفة، منها القطاع الخاص، والحكومي، والأكاديمي وغير الربحي التي ستمكن جمعية النهضة من إيصال أولويات المرأة السعودية في الحوارات الدولية الخاصة بتواصل المرأة.// انتهى //22:03ت م0341