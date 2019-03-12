ثقافي / أرشدني" برنامج للإرشاد الأكاديمي لطالبات جامعة نجران
الثلاثاء 1440/7/5 هـ الموافق 2019/03/12 م واس
نجران 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واس
أطلقت جامعة نجران ممثلة بالوحدة المركزية للإرشاد الأكاديمي اليوم، فعاليات برنامج " أرشدني" للإرشاد الأكاديمي للطالبات، وذلك بمقر كلية التربية.
وتهدف الفعاليات التي تستمر ثلاثة أيام إلى نشر ثقافة الإرشاد بأنواعه كالإرشاد الأكاديمي، والإرشاد النفسي، و الاجتماعي، و المهني، والتربوي، ورفع وعي الطالبات بأنظمة ولوائح الجامعة وما تقدمه الجامعة من خدمات وأنشطة طلابية.
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22:05ت م
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