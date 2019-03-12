محايل 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واس

رأس وكيل محافظة محايل علي بن إبراهيم الفلقي اليوم، اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة، بحضور أعضاء المجلس من الإدارات الحكومية، والأهالي وذلك بصالة الاجتماعات بمقر المحافظة.

وتم خلال الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ومنها استعراض المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالمحافظة، والسبل الكفيلة بتنفيذها في الوقت المحدد لها، إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتقديم أفضل الخدمات والتنسيق والمتابعة للمشروعات بين الإدارات الخدمية والأعضاء وفق الخطط والبرامج والآليات المعدة لذلك.

كما شاهد الجميع عرضًا مرئيًا قدمه رؤساء بلديات محايل وبحر أبوسكينه قنا، والذي تناول المشهد الحضري لتلك البلديات.

وفي ختام الجلسة شدد وكيل المحافظة على اللجان والأعضاء ببذل قصارى جهدهم لتطوير المشروعات التنموية بالمحافظة، بما يلبي احتياجات المواطنين ويسهم في تطوير المحافظة.

// انتهى //

22:52ت م

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