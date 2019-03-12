إسلام آباد 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واسأكد الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي رغبة بلاده في حل الخلافات العالقة مع الهند سلمياً عبر الحوار لضمان الأمن الدائم في جنوب آسيا.وأضاف خلال لقاءه اليوم في القصر الرئاسي بإسلام آباد وزير خارجية تركمانستان رشيد ميردوف الذي يزور باكستان حالياً أن باكستان دولة محبة للسلام وترغب في بناء علاقات جيدة مع جميع الدول المجاورة لها، مؤكدا استعداد بلاده للحوار مع جارتها الهند حول كافة القضايا العالقة.// انتهى //22:57ت م0348