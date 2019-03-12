نجران 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واستنظم جامعة نجران ممثلةً بوحدة الأنشطة الطلابية شطر الطالبات بكلية العلوم والآداب غدًا، حملةً توعوية بعنوان "كيفية الوقاية من فيروس كورونا"، وذلك على مسرح الكلية.وتهدف الحملة إلى تعزيز دور الفرد والمجتمع في تضافر الجهود للوقاية من فيروس كورونا، والتعريف بماهية الفيروس، وكيفية اكتشافه، والطرق الصحيحة للتعامل مع المصابين بالفيروس، وعلاجه والوقاية من منه.// انتهى //23:07ت م0349