المدينة المنورة 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واسأطلقت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة ممثلة بإدارة التوعية اليوم, مبادرة بعنوان" نحو بيئة منزلية آمنة " بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة.وتستهدف المبادرة أسر مرضى الرعاية الصحية المنزلية لنشر ثقافة السلامة، ورفع مستوى الوعي بين أفراد الأسرة وتعزيز دورها في المحافظة على تحقيق السلامة داخل المنزل، كما تستهدف الحملة تفعيل الشراكة بين الجهات الحكومية فيما يخص السلامة المنزلية.وأوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اللواء عبدالرحمن بن عبدالحميد الحربي، أن المديرية العامة للدفاع المدني و إيمانًا منها بأهمية التوعية خاصة داخل المنازل وتبيان المخاطر داخلها، استعانت بالمتطوعات المتخصصات في مجال السلامة لمرافقة فرق الصحة المنزلية، وتزويد الأسر ببعض التعليمات والمعلومات الضرورية في مجال السلامة، التي من شأنها أن تقلل من الحوادث المنزلية, مشيرًا إلى أن المديرية استهدفت في هذه المبادرة تفعيل حملة " كاشف الدخان لك أمان" التي أطلقتها المديرية وذلك بتزويد المتطوعات بكواشف الدخان، ليوضحوا للأسر أهمية تواجده في المنازل, بالإضافة لبعض وسائل السلامة الأخرى كطفاية الحريق وبطانية الحريق والنشرات التوعوية.//انتهى//23:40ت م0351