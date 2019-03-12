نجران 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واستواصل لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران جولاتها التفتيشية على أنشطة الإيواء والسياحة ومحلات بيع العطور بالمنطقة.وأوضح أمين عام لجنة التوطين بالمنطقة عبد الله محمد الدوسري، أن اللجنة زارت 70 موقعًا تجاريًا، وحصرت 78 موظفًا سعوديًا و9 موظفات، فيما رصدت 16 وافدًا من جنسيات مختلفة مخالفين لقرارات توطين الوظائف، وجرى استكمال إجراءاتهم النظامية،كما حصرت 7 فرص عمل بمختلف القطاعات التي شملتها الزيارات الميدانية.ودعا الدوسري المؤسسات والشركات الخاصة وأصحاب الأعمال إلى التقيد بقرارات التوطين للمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية للبرنامج، ولتلافي العقوبات النظامية،مؤكدًا مواصلة فرق التفتيش بمكتب العمل بنجران والمحافظات التابعة لها أعمالها الميدانية، لمتابعة تطبيق قرارات توطين الوظائف في الأنشطة المستهدفة بالتوطين وحصر الوظائف بها.// انتهى //23:41ت م0352