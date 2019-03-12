حائل 5 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل مساء اليوم المقر الجديد لمركز الرعاية الصحية الأولية بمحافظة موقق، كما دشن سموه وحدة العلاج الطبيعي ومكتب خدمات المرضى ووحدة التعقيم المركزي وعيادة التغذية العلاجية وعيادة التدخين بمستشفى موقق العام.ثم شهد سموه الحفل الخطابي الذي ألقى خلاله مدير عام الشئون الصحية بمنطقة حائل الدكتور حمود الشمري كلمة تحدث فيها عن الخدمات الصحية بمحافظة موقق، كما سلّط الضوء على زيارات الفريق الطبي المتنقل، والذين أجروا عمليتين جراحيتين بالمستشفى خلال يوم الزيارة وتكللت جميعها بالنجاح.من جهة أخرى اطلع الأمير فيصل بن فهد بن مقرن على الخدمات الصحية المقدمة من قبل عربة العيادات الطبية المتنقلة، والتي زارت عددًا من القرى والهجر التي لا يتواجد بها مراكز رعاية صحية أولية، والتي ساهمت في تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة الطبية الميدانية.وفي ختام الجولة قدّم سموه عددًا من شهادات الشكر والتقدير والدروع التذكارية للأطباء والفنيين المشاركين ضمن الفريق الطبي المتنقل وكذلك عربة العيادات الطبية المتنقلة.ثم زار سمو نائب أمير منطقة حائل أقسام ووحدات مركز الرعاية الصحية الأولية بمحافظة موقق، وقسم العيادات الخارجية وقسم الطوارئ ومركز العجيمي لغسيل الكلى، واطلع سموه على الخدمات المقدمة فيه وعلى الخطط التطويرية المستقبلية للمستشفى.// انتهى //23:51ت م0353