القريات 05رجب 1440هـ الموافق 12 مارس 2019م واسنفذ مركز الإرشاد المبكر بجامعة الجوف برنامج الإرشاد الأكاديمي لطلاب المرحلة الثانوية الذي شارك فيه مدير المركز الدكتور حسن بن إبراهيم الجليدي، ووكيل عمادة السنة التحضيرية بجامعة الجوف الدكتور زياد بن عوض الرويلي، وعدد من قادة ومسؤولي المركز.وتناول اللقاء أهمية مثل هذه البرامج وأثرها في الاختيار للتخصص المناسب، وما تتضمنه من برامج توعوية وتثقيفية لمتطلبات الجامعة وتخصصاتها وأنظمتها وتعليماتها.بعد ذلك تم البدء بالبرنامج الذي قدم فيه المشاركون بأوراق عملهم المختلفة تخللها إجابات لأسئلة الطلاب واستفساراتهم، كما ألقى رئيس قسم التوجيه والإرشاد الدكتور جابر سعود الشراري كلمة ثمن فيها لمعالي مدير جامعة الجوف حرصه على استمرارية تنفيذ البرنامج في المنطقة، مقدمًا شكره للمشاركين على جهودهم، وللطلاب حضورهم وتفاعلهم، ومثمنًا لمدير تعليم القرياتالدكتور محمد الثبيتي جهوده ومتابعته واهتمامه بمناشط الإرشاد ودعم برامجه.وفي نهاية البرنامج قدم رئيس قسم التوجيه والإرشاد الدكتور جابر سعود الزبن شهادات الشكر للمشاركين في برنامج الإرشاد المبكر.ويأتي تنفيذ هذا البرنامج تحقيقًا لمبدأ الشراكة المجتمعية بين جامعة الجوف وإدارة التعليم بمحافظة القريات، حيث تم بالتنسيق مع قسم التوجيه والإرشاد بتعليم القريات و مركز الإرشاد بجامعة الجوف.// انتهى //23:52ت م0355