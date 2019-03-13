جيزان 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس أمناء جائزة جازان للتفوق والإبداع، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة نائب رئيس مجلس أمناء الجائزة مساء اليوم, حفل تسليم جائزة جازان للتفوق والإبداع في دورتها الثالثة عشرة، وذلك بفندق راديسون بلو في مدينة جيزان.وبدأ الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم, ثم ألقى أمين عام الجائزة الدكتور إبراهيم أبو هادي النعمي كلمة أشاد فيها برعاية سمو أمير منطقة جازان لحفل الجائزة في عامها الحالي, منوهًا بدعم سموه ورعايته ومتابعته الحثيثة للجائزة.وأشار الدكتور النعمي إلى أن عدد المحتفى بهم للعام الحالي بلغ 25 فائزًا وفائزة في فروع الجائزة التي تضم حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية, والأداء المميز, والتفوق الدراسي, والإبداع الأدبي والفني, والشخصية الثقافية والعلمية, والبحث العلمي، وفرع الابتكارات وريادة الأعمال, وفرع حماية البيئة، والأدباء والإعلامي والتطوع وغيرها من فروع الجائزة الـ "١٨" مؤكدًا أن الجائزة تعد دافعًا ومحفزًا لحفظة كتاب الله وسنة نبيه الكريم، والمتفوقين دراسيًا ومهنيًا والباحثين علميًا وأكاديميًا، والمتميزين في الأداء الوظيفي والإعلامي والمبدعين أدبيًا وفنيًا مع تتويج الشخصية الثقافية المتفوقة على مستوى المنطقة.بعد ذلك ألقيت كلمة المكرمين ألقاها نيابة عنهم الفائز بالجائزة في مجال الأداء الإعلامي المذيع بقناة العربية، محمد بن إبراهيم الطميحي، أكد فيها أن هذه الجائزة تأتي في إطار مفهوم التنمية المستدامة الذي يسعى سمو أمير المنطقة لتطبيقه, عادًا الجائزة واحدة من عوامل النجاح والإنجاز التنموي ودعم المتفوقين وتحفيز أقرانهم من أفراد المجتمع.وشدد على أهمية القيمة الحضارية والأدبية والثقافية والعلمية للجائزة ودورها الريادي، وشمولها للعديد من المجالات الحيوية, مثمنًا تميز الجائزة في العديد من الفروع ومنها حفظ كتاب الله الكريم والسنة النبوية وحماية البيئة وغيرها من فروع الجائزة.وبين أن التفوق في أي مجال والحصول على جائزته لا يعني نهاية المطاف بل هو بداية الطريق لمزيد من التفوق، ومواصلة العطاء والإبداع، مؤكدًا أهمية جائزة جازان للتفوق والإبداع في تشجيع التميز في الأداء وغيرها من الفروع, حاثًا الفائزين على البذل والاجتهاد لما فيه خير وفائدة هذا الوطن العزيز.عقب ذلك ألقى الفائز بجائزة الإبداع الأدبي في مجال الشعر خليف بن غالب الشمري قصيدة شعرية بالمناسبة.وفي ختام الحفل كرّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز الفائزين والفائزات بالجائزة، ورؤساء الجائزة في دورتها الحالية والداعمين لها, راجيًا لهم مزيدًا من التفوق والإبداع في حياتهم العلمية والعملية لكل ما يعود بالنفع والفائدة على الجميع.وأكد سمو أمير منطقة جازان أهمية التكريم في تشجيع الفائزين بالجائزة على مزيد من الإبداع والتنافس بين كافة أبناء المنطقة للحصول على الجائزة في دوراتها القادمة, مشددًا سموه على الدور المهم المناط بالقائمين على الوسائل الإعلامية بمنطقة جازان، للتعريف بالمنطقة وما تزخر به من مقومات في المجالات السياحية والزراعية والاقتصادية وغيرها من المجالات، والتوسع في فروع الجائزة وفي نطاقها الجغرافي لتشمل جميع مناطق المملكة ودول الخليج العربي والعالم العربي بشكل عام.// انتهى //00:12ت م0357