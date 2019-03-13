طرابلس 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واسبحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج مع وفد من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي مستجدات الوضع السياسي والأمني في ليبيا، وآخر التطورات المتعلقة بالعملية الانتخابية وتأمينها، والملتقى الوطني الجامع الذي ستنظمه البعثة الأممية.وضم وفد الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي الذي التقى السراج بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام ماري روز ديكارلو، ومفوض الاتحاد الأفريقي للسلام والأمن إسماعيل شرقي.وجدد السراج خلال اللقاء التأكيد على رؤيته التي تشمل مدنية الدولة، والفصل بين السلطات، والتداول السلمي للسلطة، وتوحيد المؤسسات السيادية، وشدد على ضرورة توحيد المواقف الإقليمية والدولية تجاه الأزمة الليبية، وأهمية التنسيق ما بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتوحيد المبادرات المطروحة لحل الأزمة تحت إشراف الأمم المتحدة.// انتهى //00:16ت م0359