إسلام آباد 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واسوقعت باكستان وتركمانستان على الصيغة النهائية لاتفاقية مشروع شبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي "تابي" الذي يهدف إلى تصدير الغاز من حقول تركمانستان والمناطق المجاورة إلى باكستان والهند عبر أفغانستان ويقدر طوله 1814 كيلومتراً.وجرت مراسم التوقيع على الاتفاقية اليوم في إسلام آباد، حيث وقعها وكيل وزارة البترول الباكستانية ميان أسد حياء الدين، والمدير التنفيذي لشركة أنابيب الغاز التركمانية أمانوف، بحضور وزير البترول الباكستاني غلام سرور خان ووزير خارجية تركمانستان راشد ميردوف الذي يزور باكستان حالياً.وقال غلام سرور خان في تصريح بهذه المناسبة إن المشروع سيتم اطلاقه في باكستان هذا العام وستقدم الحكومة الضمانات اللازمة لتنفيذه في الموعد المحدد.من جانبه قال وزير خارجية تركمانستان إن حكومته أكدت التزامها في إنجاز خطوط أنابيب الغاز الطبيعي وفقًا للموعد المحدد.من جهة أخرى قررت باكستان وتركمانستان إنشاء مجموعة عمل مشتركة حول مباحثات لمد خط نقل الكهرباء من تركمانستان إلى باكستان عبر أفغانستان.جاء ذلك خلال اجتماع وزير الطاقة الباكستاني عمر أيوب خان اليوم في إسلام آباد مع وزير خارجية تركمانستان راشد ميردوف.وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين باكستان وتركمانستان وسبل تنميتها في مختلف المجالات لاسيما في مجال الطاقة.// انتهى //00:43ت م0363