لندن 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واسصوت مجلس العموم البريطاني اليوم برفض الاتفاقية المعدلة التي قدمتها رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست).وصوت 391 نائبًا في البرلمان برفض مسودة الإتفاق المعدلة، بينما صوت لدعم اتفاق رئيسة الوزراء 242 نائبًا معظمهم من حزب المحافظين الحاكم.وألقت رئيسة الوزراء كلمة أمام النواب بدعم الاتفاق الذي اعتبرته الخيار الأفضل المتاح لضمان خروج سلسل ومنظم من الاتحاد الأوروبي.ومن المقرر أن تعود رئيسة الوزراء إلى البرلمان غداً لطرح مشروع يجيز للبرلمان تسلم صلاحيات أكبر في مسار الخروج ( بريكست) من خلال اعتماد قرار ينص على عدم السماح لخروج البلاد بدون اتفاق.// انتهى //00:44ت م0364