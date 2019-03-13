عنيزة 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , حفل تكريم 137 متفوقاً على جائزة الذكير للتفوق , بقاعة محمد الذكير ـ رحمه الله ـ بمقر إدارة التعليم بمحافظة عنيزة.وفور وصول سموه لمقر الحفل عزف السلام الملكي , ثم بدأت فقرات الحفل بآيات من الذكر الحكيم , ثم ألقى رئيس قسم الاختبارات والقبول بتعليم عنيزة عبدالله البداح كلمة الإدارة التي رفع فيها بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على رعايته وتشجيعه الدائم لأبناءه الطلاب والطالبات ومنسوبي إدارة تعليم محافظة عنيزة والتي تعتز وتفتخر بمثل هذا اليوم الذي يكرم به المتفوقين من أبناءها , مشيراً إلى أن المتفوقين سيكونون علامة فارقة في بناء الوطن ونماءه بتوجيهات والهام من قيادته ـ أيدها الله ـ , مباركاً لكافة المتفوقين , ومقدماً شكره لأسرة الذكير على دعمها لهذه الجائزة والتي تعد أعرق جائزة للتفوق وتكريم المتفوقين.بعد ذلك دشن سمو أمير منطقة القصيم رابطة أصدقاء التفوق التي تعنى بإشراك القطاعات الخاصة لتقديم عدد من الامتيازات للمتفوقين لدى عدد من الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص.عقب ذلك قدم الطالب عبدالرحمن بن إبراهيم الزنيدي كلمة المتفوقين التي عبر فيها عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على رعايته الجائزة , منوهاً بالدعم الذي يتلقاه أبناء هذا الوطن من قيادتها ـ أيدها الله ـ , مشيراً إلى أن تفوق أبناء هذا الوطن هو أحدى النجاحات التي يحققها هذا الوطن نحو البناء والتنمية , واصلاً الشكر والثناء لأسرة الذكير على دعمها للجائزة طيلة 33 عاماً للتفوق بمحافظة عنيزة.إثر ذلك قُدمت مسرحية إنشاديه بعنوان "أمل المستقبل".وأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , عن سعادته لما يجده من تميز المنطقة برجال أعمالها والذين يبذلون كل غال ونفيس لتحفيز الطلاب والطالبات على تحقيق التفوق عبر مثل هذه الجوائز المباركة , مشيراً سموه إلى أن ذلك ليس بغريب في منطقة نشأ أهلها على التحفيز والتشجيع على تحقيق النجاح ومواصلة العلم والتعلم , مشيرًا إلى أن ما يقدمه رجال الأعمال في كافة أنحاء المنطقة من بذل وعطاء هو انعكاس من إيمانهم على أن بناء الإنسان هو الأساس لتطور الدول المتقدمة , مقدماً شكره وتقديره لأسرة الذكير على ما تقدمه من تحفيز للمتفوقين من خلال هذه الجائزة العريقة , ولإدارة تعليم عنيزة على ما وجده من فقرات وأعمال متنوعة مباركة.ورفع سمو أمير منطقة القصيم باسم أهالي المنطقة كافة أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على الموافقة الكريمة بتحويل كليات القصيم الأهلية إلى جامعة المستقبل , التي ستعكس نقلة نوعية للمنطقة وجامعاتها لمصاف المناطق الأخرى , سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم , وأن يبارك بالجهود المبذولة.وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة القصيم القصيم راعي الجائزة محمد الذكير ـ رحمه الله ـ تسلمها أبنه رجل الأعمال سليمان بن محمد الذكير , ثم كرم سموه الطلاب المتفوقين البالغ عددهم 137 طالباً , وتسلم سموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة.حضر الحفل وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان , ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم , ووكيل محافظة عنيزة سعد السليم , ومدير تعليم محافظة عنيزة محمد الفريح , ومساعد مدير تعليم المنطقة عبدالرحمن الصمعاني , وراعي الجائزة سليمان بن محمد الذكير , وأهالي المحافظة , وأولياء الأمور.// انتهى //01:06ت م0366