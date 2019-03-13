سياسي / وزير الخارجية الروسي يلتقي وزيرة الشؤون الأوروبية والخارجية النمساوية
الأربعاء 1440/7/6 هـ الموافق 2019/03/13 م واس
موسكو 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واس
التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم وزيرة الشؤون الأوروبية والتكامل والخارجية في النمسا كارين كنايسل التى تزور روسيا حالياً .
وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أن الجانبان ناقشا قضايا التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك ، وجرى خلال اللقاء التوقيع على بيان بشأن تأسيس المنتدى الاجتماعي "حوار سوتشي" بمبادرة من الجانب النمساوية ودعمها من الجانب الروسي.
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