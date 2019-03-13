موسكو 05 رجب 1440 هـ الموافق 12 مارس 2019 م واسالتقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم وزيرة الشؤون الأوروبية والتكامل والخارجية في النمسا كارين كنايسل التى تزور روسيا حالياً .وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أن الجانبان ناقشا قضايا التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك ، وجرى خلال اللقاء التوقيع على بيان بشأن تأسيس المنتدى الاجتماعي "حوار سوتشي" بمبادرة من الجانب النمساوية ودعمها من الجانب الروسي.// انتهى //02:11ت م0368