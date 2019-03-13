الرياض 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :المملكة تشدد على مواقفها الثابتة تجاه مختلف الأزمات الإقليميةخالد الفيصل: أبناء المملكة أثبتوا تفوقهم في المحافل العالميةأمير منطقة الرياض وسلطان بن سلمان يدشنان انطلاقة المعرض السعودي الدولي للطيرانأمير الرياض يستقبل السفير التشيكي.. ويرعى افتتاح كلية التمريض بجامعة الملك سعودفيصل بن بندر يطلع على أحدث الخدمات وتقنية الاتصالات بطائرات «السعودية»سعود بن نايف: واكبوا التطور التقني خدمة لمجتمعكمأمير الباحة يتسلم تقريراً عن أعمال ومنجزات «بلدي المندق»عبدالعزيز بن سعد يرعى حفل تخريج طلاب جامعة حائلأمير الشمالية: المرأة مميزة وشريك في تحقيق رؤية 2030قواتنا الجوية تشارك في تمرين العلم الأحمر 2019ختام مسابقة الأمير نايف لحفظ القرآن الكريم لمنتسبي القطاعات الأمنية«مسام» تنزع 2,065 لغماً في سبعة أيامالمناهج المذهبية.. بذرة خبيثة في مستقبل اليمنمسؤول حكومي: الحوثيون التفوا على اتفاق ستوكهولمبوتفليقة يعد بإصلاحات تشكل أسس النظام الجديدالرئيس الباكستاني يؤكد رغبة بلاده في حل الخلافات مع الهند عبر الحوار«العموم البريطاني» يرفض اتفاقية «بريكست» المعدلة// يتبع //06:31ت م0003