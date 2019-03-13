عام / الصحف السعودية
الأربعاء 1440/7/6 هـ الموافق 2019/03/13 م واس
الرياض 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
المملكة تشدد على مواقفها الثابتة تجاه مختلف الأزمات الإقليمية
خالد الفيصل: أبناء المملكة أثبتوا تفوقهم في المحافل العالمية
أمير منطقة الرياض وسلطان بن سلمان يدشنان انطلاقة المعرض السعودي الدولي للطيران
أمير الرياض يستقبل السفير التشيكي.. ويرعى افتتاح كلية التمريض بجامعة الملك سعود
فيصل بن بندر يطلع على أحدث الخدمات وتقنية الاتصالات بطائرات «السعودية»
سعود بن نايف: واكبوا التطور التقني خدمة لمجتمعكم
أمير الباحة يتسلم تقريراً عن أعمال ومنجزات «بلدي المندق»
عبدالعزيز بن سعد يرعى حفل تخريج طلاب جامعة حائل
أمير الشمالية: المرأة مميزة وشريك في تحقيق رؤية 2030
قواتنا الجوية تشارك في تمرين العلم الأحمر 2019
ختام مسابقة الأمير نايف لحفظ القرآن الكريم لمنتسبي القطاعات الأمنية
«مسام» تنزع 2,065 لغماً في سبعة أيام
المناهج المذهبية.. بذرة خبيثة في مستقبل اليمن
مسؤول حكومي: الحوثيون التفوا على اتفاق ستوكهولم
بوتفليقة يعد بإصلاحات تشكل أسس النظام الجديد
الرئيس الباكستاني يؤكد رغبة بلاده في حل الخلافات مع الهند عبر الحوار
«العموم البريطاني» يرفض اتفاقية «بريكست» المعدلة
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