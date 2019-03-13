وكتبت صحيفة "عكاظ" افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الجزائر.. هل عزوف بوتفليقة ينهي الأزمة؟):ربما أعطت ردود فعل الشارع الجزائري عقب إعلان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عزوفه عن الترشح لولاية رئاسية خامسة، انطباعا عاما بأن الأزمة قد انتهت، إذ بدا وكأنه حقق مطالب المتظاهرين، لكن ما لبث الشارع نفسه في صبيحة يوم أمس (الثلاثاء) أن خرج في حشود ضخمة رافضا إعلان عدم الترشح معتبرا أنه تمديد للولاية الرابعة ومطالبا برحيل النظام.وأضافت صحيح أن بوتفليقة (82 عاما) والعائد من رحلة علاج في جنيف أحيطت بكثير من التقارير المسربة حول صحته، لم يفتتح ولايته الخامسة، لكنه أيضا لم ينه العهدة الرابعة، كما أنه بإعلانه مساء (الإثنين) لم يعد أحد يعرف متى ستنتهي، فضلا عن أنه لا توجد أسانيد دستورية لذلك.وأوضحت أن الأمر الآخر الذي بدا جليا من مفاجأة أمس الأول أن بوتفليقة نفذ ما كان قد أعلنه منذ نحو أسبوع لكن بطريقة غير مباشرة، عندما أعلن ترشحه لولاية جديدة مدتها عام، تجرى بعد ذلك انتخابات رئاسية مبكرة، أما الجديد حاليا فهو أن بوتفليقة لن يترشح لولاية جديدة، لكنه سيبقى في منصبه على الأقل حتى نهاية العام 2019، وهو التاريخ الذي تضمنته خارطة الطريق التي طرحها في خطاب العزوف، حتى تنتهي «الندوة الوطنیة المستقلة» من دراسة وإعداد واعتماد كل أنواع الإصلاحات التي ستشكل أسس النظام الجديد الذي سیتمخض عنه إطلاق مسار تحويل الدولة.وختمت :ومن هنا، يمكن القول: إن العزوف عن الترشح لم ينه الأزمة، وليس أدل على ذلك من صوت المتظاهرين في قلب العاصمة، كل ما نتمناه للجزائر الشقيقة أن تخرج سريعا من هذا الوضع وأن تعود لدورها الكبير.// انتهى //06:32ت م0006