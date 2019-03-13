طرابلس 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم لقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، بطرابلس سفير دولة الكويت لدى ليبيا مبارك عبدالله العدواني، وتم خلال اللقاء استعراض مستجدات الوضع السياسي في ليبيا.ونوهت إلى لقاء فايز السراج مع وفد من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وتم بحث مستجدات الوضع السياسي والأمني في ليبيا، وآخر التطورات المتعلقة بالعملية الانتخابية وتأمينها، والملتقى الوطني الجامع الذي ستنظمه البعثة الأممية.وعرجت على تجديد سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، دعمهم للعملية السياسية وإنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا، وخطة عمل الأمم المتحدة الرامية للوصول إلى تسوية سياسية للأزمة.وواصلت صحف ليبيا اهتمامها بتطورات الأحداث في الجزائر، موضحة إعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عدم ترشحه لولاية رئاسية خامسة ، وتكليف وزير الداخلية نور الدين البدوي بتشكيل حكومة جديدة وتعيين رمطان العمامرة نائباً لرئيس وزراء الجزائر.// انتهى //09:02ت م0011