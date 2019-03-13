القاهرة 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمام مصر بمواصلة تعزيز التعاون مع السودان على مختلف الأصعدة، ودعم أمنه واستقراره، باعتباره امتدادا للأمن القومي المصري.وأشارت إلى اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرم المقدسي أمس وإغلاق بوابات المسجد الأقصى، وذلك بذريعة إلقاء زجاجة حارقة تجاه غرفة الشرطة.وأبرزت تشديد الرئيس السيسي خلال مباحثات مع وزير خارجية النرويج إينا إريكسن، أمس بالقاهرة على الالتزام بحل الدولتين والمبادرة العربية للسلام وقرارات الشرعية الدولية كأساس لتسوية الصراع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ودعم مصر لمختلف الجهود الرامية لإحياء عملية السلام واستئناف المفاوضات.وسلطت الضوء على تسليم نحو ألفي شخص من مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي أنفسهم إلى قوات سوريا الديمقراطية في بلدة الباغور.وتحدثت صحف القاهرة عن تجدد المظاهرات في أنحاء الجزائر أمس على الرغم من قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة العدول عن الترشح وإرجاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل القادم.وأخبرت الصحف عن رفض البرلمان البريطاني للمرة الثانية الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي، مع الاتحاد الأوروبي للخروج من التكتل "البريكست" في خطوة تزيد من التوتر بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.وتطرقت إلى فرض إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية على شركة بوينج تعديل طائراتها من طراز ماكس لتفادي تكرار حادث الطائرة الأثيوبية التي تحطمت الاحد الماضي.// انتهى //10:00ت م0017