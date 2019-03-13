حائل 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واسنظم النادي الأدبي الثقافي بحائل أمس، دورة ثقافية بعنوان "علوم العروض والقافية"، للمدرب المتخصص والشاعر صالح العوض.وأوضح رئيس النادي الادبي الدكتور نايف المهيلب أن الدورة التي تستمر أربعة أيام، تهدف إلى معرفة أهم المصطلحات التي تتكرر في علوم العروض والقافية وكذلك صقل المواهب الإبداعية الشابة وتمكينها من فهم أرقى فنون لغتنا الجميلة، إلى جانب تبسيط علم العروض والقافية للمهتمين والمتابعين مشيراً إلى أن الدورة تعد من ضمن أنشطة النادي الثقافية والأدبية.// انتهى //10:10ت م0018