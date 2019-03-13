حائل 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واساختتم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل، ممثلاً بإدارة التوعية العلمية والفكرية يوم أمس الأول، الدورة العلمية لمنسوبي المساجد بعنوان: "تحقيق الأمن الفكري وتعزيز اللُحمة الوطنية"، بحضور المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة حائل الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم العجيمي، وذلك بقاعة التدريب بالغرفة التجارية بمدينة حائل.وتأتي هذه الدورة ضمن جهود الوزارة في زيادة وعي منسوبيها بما يتعلق في تحقيق الأمن الفكري، وتعزيز اللُحمة الوطنية، ومكافحة الأفكار المنحرفة، بتوجيهات ومتابعة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.// انتهى //10:14ت م0019