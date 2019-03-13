الخليل 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، أربعة مواطنين فلسطينيين من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في المحافظة، أن قوات الاحتلال داهمت بلدة صوريف شمال غرب الخليل، واعتقلت مواطنًا فلسطينيًا، فيما اقتحمت مخيم العروب شمالاً واعتقلت فلسطينيًا آخر، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.كما اعتقلت تلك القوات مواطنتين فلسطينيين من بلدة بني نعيم شرق الخليل، واقتادتهما الى جهة غير معلومة.وفي نفس السياق، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخلي مدينة الخليل الشمالي والجنوبي، وأوقفت مركبات الأهالي وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية.// انتهى //10:32ت م0020