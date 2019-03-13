بيروت 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واسسلطت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، الضوء على ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله – لجلسة مجلس الوزراء، التي عُقدت في قصر اليمامة، بمدينة الرياض، وشدّد خلالها المجلس، على ما عبّرت عنه المملكة العربية السعودية في كلمتها أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري من مواقف ثابتة تجاه مختلف الأزمات الإقليمية التي تمر بها بعض الدول العربية ولا زالت تؤرق هاجس الأمة العربية.محلياً، اهتمت الصحف بالتحضيرات اللبنانية للمشاركة في "مؤتمر بروكسل" الخاص بقضية النازحين السوريين، في وقت برزت مصالحة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري مع وزير العدل اللبناني السابق أشرف ريفي، وهو ما وُصف بإعادة اللُحمة إلى الشمال اللبناني.وفي الملف الفلسطيني أخبرت عن تمكّن صمود أهالي القدس المحتلة من إفشال غطرسة الحكومة الإسرائيلية، التي عمدت إلى إغلاق كل مداخل المسجد الأقصى، ما بحدا بالفلسطينيين إلى الصلاة عند أبوابه.ومن سوريا عادت الصحف بأنباء عن استسلام حوالي ألفي مقاتل من تنظيم داعش الإرهابي نتيجة هجوم قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في منطقة الباغوز، في وقت بدأت مباحثات بين أنقرة وموسكو وواشنطن لشن هجوم ضد الأكراد.وفي الشأن الجزائري، نقلت صحف لبنان مشهد عودة الجزائريين إلى الشارع، حيث تظاهر آلاف الطلاب وسط العاصمة وفي المناطق دون تسجيل أي حوادث، رفضاً لصيغة إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عدوله عن الترشّح لدورة رئاسية خامسة.وتحدثت عن توصل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بإدخال "ضمانات ملزمة قانونياً" على اتفاق "البريكست".وتناولت الصحف إمهال السلطات الفنزويلية الدبلوماسيين الأميركيين مدة 72 ساعة لمغادرة البلد، تزامنا مع تبادل الرئيس الحالي نيكولاس مادورو والمعارض خوان غوايدو الاتهامات حول الأوضاع.// انتهى //10:39ت م0022