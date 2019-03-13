نجران 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واستنفذ الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران الأحد المقبل، دورة تدريبية بعنوان "تأهيل الطالبة لأداء الاختبار التحصيلي"، وذلك في مقر الغرفة الرئيسي بنجران.وأفاد أمين عام الغرفة صالح بن حمد كرحان، أن الدورة تتضمن عدة محاور منها طبيعة الاختبار التحصيلي، وشرح شامل مع التركيز على أهم الأفكار والموضوعات والأسئلة التي تتكرر في الاختبارات، إلى جانب شرح تفصيلي للمعلومات التي تحتاجها الطالبة في الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء بأسلوب مبسط، وتعليم الطالبة على كيفية التعامل الأمثل مع الوقت وإدارته في الاختبار وطرق الحل، واستبعاد بعض خيارات الحل أثناء الاختبار.وأكد أن الغرفة تسعى دائماً إلى تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية من خلال خدمة المجتمع وتقديم كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي والثقافة.// انتهى //10:43ت م0025