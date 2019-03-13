سكاكا 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة مريح بن مصلح المريح، يرافقه رئيس نادي طبرجل محمد بن شامان النصيرات ونائب الرئيس وأعضاء ولاعبي نادي طبرجل الرياضي ، بمناسبة حصول النادي على كأس المنطقة وتتويجه بطلًا لدوري منطقة الجوف لكرة القدم لفئة الدرجة الأولى .وهنأ سموه رئيس وأعضاء النادي بهذه البطولة، متطلعاً لمواصلة الانتصارات داخل وخارج المنطقة، مؤكداً سموه دعمه ووقوفه بجانب النادي لتحقيق تطلعاتهم وطموحات شباب المنطقة.واستمع سموه من مدير مكتب هيئة الرياضية بالمنطقة لشرح عن البطولات التي حققها النادي خلال فترة وجيزة من تأسيسه التي مضى عليها أربع سنوات .من جانبه أكد رئيس النادي محمد النصيرات أن لقاء سمو أمير المنطقة يعد حافزاً للاعبي النادي في خوضهم مباريات الصعود للأولى التي يسعى الفريق إليها إن شاء الله، معربين عن شكرهم لسمو أمير المنطقة على دعمهم وتشجيعهم.//انتهى//12:11ت م0058