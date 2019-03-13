حائل 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واسأطلقت دار الملاحظة الاجتماعية بحائل بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل سلسلة محاضرات دينية بعنوان " فضل الاسلام وأثره على ضبط النفس وأهمية التمسك بالعقيدة الصحيحة ".وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل فريح محمد العياد، أن المحاضرات التي تقام بعد صلاة المغرب يوم الأحد من كل اسبوع لمدة شهرين قادمين، تستهدف نزلاء الدار بهدف تهذيب نفوسهم وتعديل سلوكهم، مشيراً الى أن المحاضرات يقدمها إمام وخطيب جامع برزان بحائل أحمد العتيق.// انتهى //12:12ت م0059