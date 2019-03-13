بغداد 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واسركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم على المحاور التي تناولها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أمس الثلاثاء, ومن بينها دعوة المجتمع الدولي إلى مساعدة العراق مقابل ما قدمه من تضحيات بوجه الإرهاب الداعشي.وتطرقت إلى قرارات مجلس الوزراء في جلسته أمس ومن بينها قرار وضع آليات لتوزيع الأراضي على المواطنين، ودعم شريحة المقاولين وتلبية مطالب المعلمين فضلا عن مناقشة موضوع انتخابات مجالس المحافظات.في شأن محلي آخر تحدثت عن ارتفاع عائدات الضرائب خلال الشهر الماضي مقارنة مع الشهر نفسه من العام الفائت,منوهة بنجاح دائرة الضرائب بتعظيم وارداتها المالية خلال الأعوام الأخيرة بالشكل الذي ينسجم والتطلعات الرامية لتنويع مصادرتمويل الموازنة الاتحادية.واهتمت في هذا السياق بالمنافذ الحدودية مبرزة الدعوات إلى ضرورة حل إشكالية تقاطع الصلاحيات وتداخل الاختصاصات، وتوحيد الرسوم والإجراءات الجمركية فيها .وعرجت الصحف العراقية على الشأن الأمني بخاصة مايتعلق إعادة هيكلة القوات المسلحة العراقية ، واستضافة كبار قادة الجيش العراقي في مجلس النواب لبحث هذا الملف.// انتهى //12:14ت م0060