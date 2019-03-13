الرياض 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، ممثلاً بمركز الدعوة والإرشاد، غداً ، محاضرة بعنوان (مزاعم أهل البدع في رجب وشعبان وبيان الحق في ذلك)، يلقيها الشيخ سعود بن زيد المانع، بعد صلاة المغرب في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.وسيقوم بالتعليق على ما جاء في المحاضرة ويجيب عن أسئلة واستفسارات الحاضرين سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.وتأتي هذه المحاضرة ضمن الجهود الدعوية التي ينفذها مركز الدعوة والإرشاد بمدينة الرياض؛ لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.يذكر أن مركز الدعوة والإرشاد في مدينة الرياض سينقل ــ بإذن الله تعالى ــ المحاضرة مباشرة عبر الرابط في تويتر (periscope.tv/dawazizia)وفي اليوتيوب عبر الرابط (http:cut.us4y2w9).// انتهى //12:24ت م0062