الدوادمي 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واستبدأ إدارة التعليم في محافظة الدوادمي الأحد القادم تطبيق الدوام الصيفي في جميع مدارس المحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها.وتم تحديد بدء الاصطفاف الصباحي لمدارس (البنات ) في المحافظة وجميع مدارس البنين والبنات خارج المحافظة عند الساعة السادسة وخمس وأربعين دقيقة وتبدأ الحصة الأولى عند الساعة السابعة تماما, فيما يبدأ الاصطفاف الصباحي لمدارس ( البنين ) في المحافظة عند الساعة السابعة والحصة الأولى عند الساعة السابعة وخمس عشرة دقيقة.ودعت الإدارة أولياء أمور الطلاب والطالبات إلى الحرص على توجيه أبنائهم بالالتزام بالمواعيد المحددة، لما فيه مصلحة العملية التعليمية والتربوية.// انتهى //12:24ت م0063