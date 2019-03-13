جيزان 06 رجب 1440 هـ الموافق 13 مارس 2019 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم , احتفاء فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة جازان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وذلك على مسرح كلية إدارة الأعمال بجامعة جازان.

وبدأ الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم , ثم ألقى مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بجازان عبدالله بن إدريس المباركي , كلمة أعرب فيها عن سعادته وكافة منسوبي الفرع برعاية صاحب السمو الملكي أمير المنطقة لاحتفال الفرع باليوم العالمي للمرأة ، مشيراً إلى أن الاحتفاء بهذه المناسبة يـأتي تأكيداً على الدور الذي تقوم به المرأة في المجتمع السعودي والعربي والإسلامي , والحقوق التي كفلها لها الشرع الحنيف , منذ بزوغ فجر الإسلام.

وأكد المباركي أن مجال حماية حقوق المرأة وتمكينها يعد من أكثر المجالات نصيباً من الإصلاح والتطوير في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -.

من جانبها بينت عضو مجلس لجنة الأسرة والمرأة والطفل بهيئة حقوق الإنسان سمها بنت سعيد الغامدي أن الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة يأتي تذكيراً بدور المرأة في المجتمع من تربية للأبناء وغيرها من المهام التي تضطلع بها , وكذا التعريف بحقوق والمرأة وواجباتها في المجتمع والنظر للمرأة كشريك هام وفاعل، مؤكدة أن رؤية المملكة 2030 جاءت لتترجم ذلك عبر العديد من البرامج والمبادرات الوطنية التي ترفع سقف الطموح حول مشاركتها في التنمية والاقتصاد، في ظل ما حققته من تقدم ونجاحات في جميع المجالات, مفيدةً أن الدولة قامت بحزمة من الإصلاحات ومراجعة الأنظمة واللوائح لدعمها وتمكينها وفق ثوابتنا الدينية وقيمنا الاجتماعية، ومنهجنا الوسطي، بما يحفظ الحقوق ويحدد الواجبات.

ثم شاهد سمو أمير منطقة جازان والحضور عرضاً مرئياَ عن الجهود والخدمات التي يقدمها فرع هيئة حقوق الإنسان بجازان , وألقت الشاعرة سهام العريشي قصيدة شعرية بالمناسبة.

وكرّم سمو أمير منطقة جازان في ختام الحفل الجهات المتعاونة في تنفيذ الفعالية , راجياً سموه العون والتوفيق للجميع.

//انتهى//

12:24ت م

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